В 26 квартале Нижневартовска появится сквер
В Нижневартовске завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в первую очередь в 2021 году. Как пояснили в администрации города, голосование позволяет привлечь дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов.
- В голосовании приняло участие 8 304 жителя города, большая часть из которых, 2 204, проголосовали за благоустройство бульвара в 26 квартале, - поделился начальник отдела координации строительного комплекса департамента строительства Нижневартовска Вадим Захаров.
Добавим, на бульваре планируется создать современную прогулочную зону с безбарьерной средой, а также проводить там массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU