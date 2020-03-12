2020-03-12T13:40:23+03:00
Общество

В 26 квартале Нижневартовска появится сквер

Стали известны итоги рейтингового голосования горожан
Руслан Савинов
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В 26 квартале Нижневартовска появится скверВ 26 квартале Нижневартовска появится скверФото: pixabay.com
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В Нижневартовске завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в первую очередь в 2021 году. Как пояснили в администрации города, голосование позволяет привлечь дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов.

- В голосовании приняло участие 8 304 жителя города, большая часть из которых, 2 204, проголосовали за благоустройство бульвара в 26 квартале, - поделился начальник отдела координации строительного комплекса департамента строительства Нижневартовска Вадим Захаров.

Добавим, на бульваре планируется создать современную прогулочную зону с безбарьерной средой, а также проводить там массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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