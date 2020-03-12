2020-03-12T12:10:40+03:00
Общество

В бюджетном учреждении Радужного нашли некачественную крупу

Возбуждено административное дело
Руслан Савинов
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В бюджетном учреждении Радужного нашли некачественную крупу. Фото Россельхознадзора Югры.В бюджетном учреждении Радужного нашли некачественную крупу. Фото Россельхознадзора Югры.
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В феврале 2020 года при проведении плановой выездной проверки в отношении бюджетного учреждения Радужного государственные инспектора выявили нарушения законодательства РФ в области качества и безопасности пищевых продуктов. Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора Югры, в учреждении нашли некачественные крупы при закупках для госнужд.

Установлено, что ООО «Кредо» в соответствии с договорами поставки осуществила выпуск в обращение крупы, не соответствующей требованиям. По результатам исследований лабораторией, крупы не соответствовали требованиям ГОСТа.

В отношении поставщика возбуждено административное дело и направлено в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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