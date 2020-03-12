12 Март 2020 2020-03-12T09:58:11+03:00

За поездку на чужом грузовике вартовчанина отправили в колонию Фото: pixabay.com

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Городской суд Нижневартовска признал виновным местного жителя по статье «Угон, т.е. неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что вартовчанин отбывал исправительные работы по предыдущему приговору на предприятии. Так, в ноябре 2019 года в пьяном виде с территории данной организации он угнал грузовой фургон. На нем он совершил поездку по Нижневартовску.

Суд с учетом присоединения неотбытого срока исправительных работ назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Этот срок лихач проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU