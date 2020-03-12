2020-03-12T09:55:46+03:00
Происшествия

Югорчане добровольно отдали аферистам более трех миллионов рублей

Одну из женщин обманули при покупке телят
Руслан Савинов
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Югорчане добровольно отдали аферистам более трех миллионов рублейЮгорчане добровольно отдали аферистам более трех миллионов рублейФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие сутки, 11 марта, случилось 28 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились около трех миллионов 200 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом пресечения несанкционированного списания денег, покупки - продажи товаров, компенсации за лекарства или предоставления путевки в детский лагерь.

Отмечается, что мошенники полюбили звонить югорчанам и представляться сотрудниками банка «Хоум кредит».

Так, 65-летней сургутянке позвонил неизвестный и представился сотрудником «ХКФ Банк». Он сообщил, что на ее имя якобы неизвестное лицо оформило кредит, и предложил отменить заявку. Благодаря реквизитам и паролю банковской карты он похитил у пенсионерки более 115 тысяч рублей. Таким же способом лишилась более 116 тысяч рублей 29-летняя жительница Пыть-Яха.

Кроме того, 34-летняя вартовчанка лишилась 14 тысяч рублей сайте «Авито». Там она пыталась купить телят.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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