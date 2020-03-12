2020-03-12T08:17:33+03:00
Происшествия

Рекордную партию наркотиков изъяли у двух молодых жителей Сургутского района

Сбытчикам грозят десятки лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Рекордную партию наркотиков изъяли у двух молодых жителей Сургутского района. Фото УМВД Югры.Рекордную партию наркотиков изъяли у двух молодых жителей Сургутского района. Фото УМВД Югры.
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Полицейские Сургутского района накануне, 11 марта, задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД Югры.

В поселке Солнечный сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 25-летних молодых людей. В ходе досмотра у каждого из них обнаружили полимерный пакет с пятью свертками внутри. В свертках были вещества растительного происхождения зеленного цвета.

У них на квартире полиция обнаружила также пакеты с порошкообразным веществом и вещества в виде таблеток. В общей сложности правоохранители изъяли более шести килограммов 600 граммов наркотиков.

Парни пояснили, что планировали распространить запрещенные вещества через тайники-закладки.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком на 20 лет. В настоящий момент подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Более шести в Сургутском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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