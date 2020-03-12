Рекордную партию наркотиков изъяли у двух молодых жителей Сургутского района
Полицейские Сургутского района накануне, 11 марта, задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД Югры.
В поселке Солнечный сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух 25-летних молодых людей. В ходе досмотра у каждого из них обнаружили полимерный пакет с пятью свертками внутри. В свертках были вещества растительного происхождения зеленного цвета.
У них на квартире полиция обнаружила также пакеты с порошкообразным веществом и вещества в виде таблеток. В общей сложности правоохранители изъяли более шести килограммов 600 граммов наркотиков.
Парни пояснили, что планировали распространить запрещенные вещества через тайники-закладки.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком на 20 лет. В настоящий момент подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Более шести в Сургутском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU