12 Март 2020 2020-03-12T05:03:41+03:00

Погода в Югре 12 марта: местами ветер порывами до 16 метров в секунду. Фото: Руслан Савинов.

Температура днем не опустится ниже +1 градуса

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 12 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +1, +6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +2, +3 градуса.

На Руси этот день называли «Василий Капельник». По погоде отмечали: если шел дождь, то лето должно было быть добрым.

ИСТОЧНИК KP.RU