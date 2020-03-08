8 Март 2020 2020-03-08T16:45:56+03:00

Семью из Ханты-Мансийска, где воспитываются 11 детей, посетила губернатор. Фото с сайта правительства Югры

Во время совместного чаепития мальчики поздравили женщин с наступившим женским днем, прочитав им стихи известных поэтов

Изменить размер текста: A A

Многодетную семью жителей окружной столицы Татьяны Бобровой и Федора Поспелова посетила в международный женский день губернатор Югры Наталья Комарова. Сегодня в семье воспитываются 11 детей – 6 мальчиков и 5 девочек.

Накануне одна из девочек - Владислава отметила свое совершеннолетие. В этой связи Наталья Комарова оставила пожелание имениннице: «С днем рождения. Пусть вами всегда гордятся, на вас рассчитывают мама, папа, сестры и братья».

Также губернатор вместе с членами большой семьи приняла участие в приготовлении праздничного десерта – клубники в шоколаде.

«Каждый в семье нашел свое призвание, любимое дело. Даша учится актерскому мастерству, Данил и Матвей занимаются боксом, футболом, Максим и Александр – участники танцевального ансамбля «Алатырь», Владислав – шахматист, Любовь – юнармеец, Наталья – фотограф, Елена – SMM-специалист, Андрей – супервайзер, Валерия и Роман ходят на занятия по логоритмике, Ксения учится на бухгалтера, Владислава – на повара, Инна – на документоведа, – написала по итогам встречи Наталья Комарова в своем инстаграм-аккаунте.

Отметим, что Татьяна Боброва активно занимается общественной деятельностью, является членом местной общественной организации замещающих семей «Югорские семьи», включена в состав комиссии по оказанию социальной помощи.

Федор Поспелов является индивидуальным предпринимателем, руководителем творческой мастерской «Смайлик», где юные воспитанники занимаются шитьем, вышиванием, выжиганием по дереву и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU