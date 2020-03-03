2020-03-03T13:33:51+03:00
Происшествия

В Когалыме груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщину

Водитель снегоуборочной техники не заметил женщину
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщинуВ Когалыме груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщинуФото: pixabay.com
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в городе Когалым. Водитель снегоуборочной техники наехал на женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, трагедия произошла возле детского сада около 11 часов утра. «КАМАЗ» выезжал груженый снегом с территории. При совершении маневра водитель не заметил пешехода и задавил ее.

Женщина получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в Когалымской городской больнице.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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