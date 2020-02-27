2020-02-27T14:14:59+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАО

Участвовать могут НКО и общественные объединения региона
Руслан Савинов
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Стартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАОСтартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАОФото: pixabay.com
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Начат прием заявок на конкурс педагогических отрядов Югры на лучшую организацию досуга детей и подростков в каникулы. По информации департамента образования ХМАО, заявки принимаются до 10 марта.

Участниками конкурса могут стать НКО и общественные объединения Югры, которые занимаются организацией отдыха детей в каникулы.

Конкурс пройдет по двум номинациям: «Организация профильных смен туристической, военно-патриотической, культурно-оздоровительной и иных направлений на территории ХМАО в загородных и палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием» и «Организация отдыха детей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием детей в Югре».

Известно, что прием заявок на участие продлится до 10 марта. Уже 1 апреля пройдет очная защита программ в Ханты-Мансийске.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить на электронную почту. Контактный телефон по всем возникшим вопросам: 89582798964.

ИСТОЧНИК KP.RU

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