Стартовал прием заявок на конкурс педагогических отрядов ХМАО

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:14:59+03:00

Участвовать могут НКО и общественные объединения региона

Изменить размер текста: A A

Начат прием заявок на конкурс педагогических отрядов Югры на лучшую организацию досуга детей и подростков в каникулы. По информации департамента образования ХМАО, заявки принимаются до 10 марта.

Участниками конкурса могут стать НКО и общественные объединения Югры, которые занимаются организацией отдыха детей в каникулы.

Конкурс пройдет по двум номинациям: «Организация профильных смен туристической, военно-патриотической, культурно-оздоровительной и иных направлений на территории ХМАО в загородных и палаточных лагерях с круглосуточным пребыванием» и «Организация отдыха детей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием детей в Югре».

Известно, что прием заявок на участие продлится до 10 марта. Уже 1 апреля пройдет очная защита программ в Ханты-Мансийске.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить на электронную почту. Контактный телефон по всем возникшим вопросам: 89582798964.

ИСТОЧНИК KP.RU