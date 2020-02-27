27 Февр. 2020 2020-02-27T09:49:24+03:00

Большое количество подарков разыграют в Ханты-Мансийске на праздновании Масленицы. Фото администрации города.

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На Центральной площади Ханты-Мансийска 1 марта в 12:00 состоится празднование Масленицы, посвященное проводам зимы. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Кульминацией мероприятия станет взятие снежного городка и древний обряд сожжения чучела Масленицы.

- Главным аттракционом на Центральной площади станет «Масленичный столб». Самые ловкие, сильные и находчивые поборются за подарки от спонсоров праздника, - заинтриговали организаторы.

Обращаем внимание, всем желающим принять участие в конкурсе «Масленичный столб» необходимо иметь при себе паспорт.

Также гостей праздника будут ждать: «Гигантский хоккей», «Гонки в лодках» и другие пневмоаттракционы. Кроме того, состоятся, увлекательные состязания по перетягиванию Масленицы, распиливанию бревен и «Снежный тир».

ИСТОЧНИК KP.RU