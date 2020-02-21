Вартовчанина осудили за убийство матери

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:26:56+03:00

У мужчины есть много лет, чтобы поразмыслить о содеянном

Изменить размер текста: A A

Городской суд Нижневартовска вынес приговор 36-летнему местному жителю по статье «Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку». Подробности жуткого случая стали известны от пресс-службы региональной прокуратуры.

Суд установил, что в ноябре 2018 года подсудимый поссорился с матерью. Он причинил ей множественные телесные повреждения, а затем задушил.

После убийства он попытался совершить суицид: нанес себе множественные повреждения ножом. Затем он поджег квартиру с трупом матери. Испугавшись пожара, еле живой, он выпрыгнул из окна квартиры. При этом он зацепился за дерево. В таком виде его и обнаружили спасатели МЧС.

Суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении упомянутого преступления. Наказанием стало лишение свободы на 13 лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU