21 Февр. 2020 2020-02-21T06:03:26+03:00

Погода в Югре 21 февраля: мокрый снег и гололед Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -3 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 21 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой мокрый снег, стоит ждать гололед. Ветер западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +2, -3 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -1 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день нзывали Захар Серповидец. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет погода в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU