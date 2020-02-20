20 Февр. 2020 2020-02-20T16:54:48+03:00

Посол Сирии в России впечатлился жителями Югры и всеми россиянами. Фото администрации Нижневартовска.

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В ХМАО завершился рабочий визит чрезвычайного и полномочного посла Сирии в России Риада Хаддада. По информации администрации Нижневартовска, гость принял участие в третьем международном научно-практическом форуме молодежи «Нефтяная столица».

- Уважение друг к другу – основа единства любого цивилизованного общества. Стратегия государственной национальной политики Сирии построена на основе укрепления тесных духовных связей всех народов, проживающих в стране, - заявил Риад Хаддад.

В завершение встречи посол поблагодарил всех россиян за поддержку сирийского народа и выразил надежду на дальнейшее добрососедское сотрудничество России и Сирии.

Окончанием визита для Риада Хаддада и его коллег стала экскурсия по Нижневартовску:

- Члены делегации посетили музей истории русского быта, а также познакомились с традициями коренных народов севера, изучили их быт, национальные костюмы, - отметили в администрации Нижневартовска.

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ИСТОЧНИК KP.RU