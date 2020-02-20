2020-02-20T16:23:38+03:00
Происшествия

Жителя Курганской области задержали с наркотиками в поезде в Сургуте

У подозреваемого изъяли значительное количество запрещенных веществ
Руслан Савинов
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Жителя Курганской области задержали с наркотиками в поезде в СургутеЖителя Курганской области задержали с наркотиками в поезде в СургутеФото: pixabay.com
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Сотрудники сургутского линейного отдела полиции на транспорте в поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали одного из пассажиров пятого вагона. Подробности случая сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.

При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета и один - темного.

- Свертки находились в дорожной сумке в кармане брюк. Проведенное исследование показало, что в одном из свертков находилась марихуана массой в значительном размере и героин массой 0,26 грамма, - сообщили стражи порядка.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Проверка показала, что 35-летний житель Курганской области ехал на вахту и предварительно купил наркотики в Камышлове Свердловской области.

Известно, что ранее мужчина судим по нескольким статьям уголовного кодекса. В данный момент подозреваемый под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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