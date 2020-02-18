Югорская епархия отпраздновала пятилетие

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:23:14+03:00

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Парламентарии Югры поздравили с пятилетием югорскую епархию. Об этом сообщила пресс-служба думы Ханты-Мансийского автономного округа.

На торжественные мероприятия депутаты прибыли по приглашению епископа югорского и няганского Фотия.

Кроме того, в музее истории и этнографии Югорска открылась выставка фотографий и предметов церковного обихода под названием «Югорская епархия в начале пути». Также епископ Фотий совершил в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского праздничное всенощное бдение и торжественную божественную литургию.

В завершение в центре культуры «Югра-презент» состоялся праздничный концерт при участии симфонического хора свердловской филармонии. Концерт прошел под управлением главного хормейстера Мариинского театра и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Андрея Петренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU