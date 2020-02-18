2020-02-18T12:16:13+03:00
Общество

Цены на товары и услуги в Югре увеличились в среднем на 2,3%

В целом по России цены выросли на 3 %
Руслан Савинов
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Цены на товары и услуги в Югре увеличились в среднем на 2,3%Цены на товары и услуги в Югре увеличились в среднем на 2,3%Фото: pixabay.com
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Цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно аналогичного периода прошлого года в Югре увеличились в среднем на 2,3%. Как отметили в управлении федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу, в целом по России цены выросли на 3 %.

Известно, что повышение цен на продовольственные товары составило 2,9%, на непродовольственные товары – 1,2%, на услуги населению – 3,1%.

Среди продуктов питания подорожали крупа и бобовые на 14,0%, масло сливочное на 8,9%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы на 6,6%. Отмечено снижение цен на сахар-песок на 33,6%, масло подсолнечное на 5,6% и другие.

Отметим, что цены на дизельное топливо выросли на 1,1%, бензин–на 1,0%. Среди услуг увеличились: тарифы на услуги организаций культуры на 15,5%, связи на 11,6% и страхования на 11,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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