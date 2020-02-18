2020-02-18T09:39:03+03:00
Общество

Мегионские школьники подготовили подарки для российских военнослужащих в Сирии

Презенты напомнят солдатам о родном доме
Руслан Савинов
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Мегионские школьники подготовили подарки для российских военнослужащих в Сирии. Фото администрации города.Мегионские школьники подготовили подарки для российских военнослужащих в Сирии. Фото администрации города.
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Учащиеся школы №1 Мегиона взялись поддержать моральный дух солдат, которые проводят антитеррористические мероприятия в Сирии. По данным администрации города, ко Дню защитников Отечества четвероклассники под руководством наставников подготовили подарки российским солдатам.

- Тематические рисунки, открытки, письма с поздравлениями для военнослужащих ребята готовили в течение урока. В персональном подарке они отразили свое представление о мире и тех, кто стоит на его страже, - рассказали педагоги.

В своих посланиях школьники поздравили служащих с наступающим праздником и отметили насколько важной является их служба.

- Здравствуйте, отважные наши солдаты! Вы сильные и смелые бойцы! Ваши родные ждут вас дома живыми и здоровыми. Я вам благодарна за то, что вы спасаете не только сирийский народ, но и мою будущую жизнь. Я вам желаю здоровья и счастья! Возвращайтесь домой живыми и здоровыми», - говорится в поздравления Лизы Зарубиной.

Ребята подготовили около ста подарков. Презенты в ближайшее время направят в фонд «Духовное наследие святого Апостола Павла», который на протяжении многих лет выполняет гуманитарную миссию в Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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