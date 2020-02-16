2020-02-16T15:18:17+03:00
Общество

Сургутян будут штрафовать за ложные сообщения о кучах снега

Жалобы рекомендуют сопровождать фотографиями
Алена Кульмухаметова
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Сургутян будут штрафовать за ложные сообщения о кучах снега. Фото из группы "О, Сургут" во "ВКонтакте"Сургутян будут штрафовать за ложные сообщения о кучах снега. Фото из группы "О, Сургут" во "ВКонтакте"
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«Оскорбление чувств снега» - так назвали жители решение властей Сургута, которые пообещали штрафовать горожан за ложные сообщения о кучах снега во дворах.

В администрации города рассказали, что весь снег во дворах отныне находится под особым контролем. Создано специальное контрольное направление, которое отвечает за уборку снега во дворах. Подать жалобу на некачественную уборку можно с помощью портала Твой Город или лично обратившись в ведомство. К жалобе нужно приложить фотографию.

Также в администрации сургутян предупредили и об административной ответственности за ложные жалобы. Если гражданин сообщит о куче снега, а приехавшая проверка ее не обнаружит, то автор обращения может получить штраф до 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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