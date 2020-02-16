16 Февр. 2020 2020-02-16T11:08:32+03:00

Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартире Фото: pixabay.com

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Проявление сердобольности дорого обошлось жительнице Югорска. Ранее не судимой женщине грозит срок за фиктивную прописку россиянина в своей квартире.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, являясь собственником жилья, югорчанка поставила на учет гражданина Российской Федерации без намерения предоставить жилое помещение для фактического пребывания.

В отношениии нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU