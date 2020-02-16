2020-02-16T11:08:32+03:00
Общество

Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартире

Женщине грозит срок за нарушение миграционного законодательства
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартиреЮгорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартиреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Проявление сердобольности дорого обошлось жительнице Югорска. Ранее не судимой женщине грозит срок за фиктивную прописку россиянина в своей квартире.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, являясь собственником жилья, югорчанка поставила на учет гражданина Российской Федерации без намерения предоставить жилое помещение для фактического пребывания.

В отношениии нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартире
Погода в Югре 16 февраля: небольшой снегопад и теплый ветер
Самая красивая осужденная из Югры отправится на Всероссийский конкурс красоты
При пожаре в многоквартирном доме в Нижневартовске никто не пострадал
В Югорске с крупной партией наркотиков задержан мужчина
Погода в Югре 15 февраля: небольшой снег и южный ветер
Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»
Погибшему воину правопорядка Нефтеюганска установили мемориальную доску
Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме
В Урае выберут территории для благоустройства
В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад
Конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой» состоится в Нефтеюганске
Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудование
В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу
Муниципалитеты Югры получили часть полномочий проведения переписи населения
Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублей
В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар
Власти Ханты-Мансийска: «Масок хватит всем!»
Югорчане с помощью виртуальной игры посадят реальный лес
Преступники взломали терминал болгаркой в Нижневартовске
Вартовчане отпразднуют армянский праздник «Трндез»
Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничества