Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартире
Проявление сердобольности дорого обошлось жительнице Югорска. Ранее не судимой женщине грозит срок за фиктивную прописку россиянина в своей квартире.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, являясь собственником жилья, югорчанка поставила на учет гражданина Российской Федерации без намерения предоставить жилое помещение для фактического пребывания.
В отношениии нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU