16 Февр. 2020 2020-02-16T07:26:50+03:00

Погода в Югре 16 февраля: небольшой снегопад и теплый ветер Фото: pixabay.com

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В воскресенье 16 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В Сургуте пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU