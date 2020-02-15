15 Февр. 2020 2020-02-15T15:40:10+03:00

Самая красивая осужденная из Югры отправится на Всероссийский конкурс красоты. Фото с сайта УФСИН ХМАО-Югры

Девушки соревнуются в красоте и таланте

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Кулинарными шедеврами, вокалом, танцами, костюмами и артистизмом блеснули участницы первого этапа Всероссийского конкурса среди осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «А ну-ка, девушки!» из колонии-поселения в городе Сургут.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, была возможность продемонстрировать свои таланты и умения в пяти конкурсных испытаниях: «Визитная карточка» - участницы готовили приветствие, представляли себя и выбранный национальный костюм; «Творческий конкурс» - помог раскрыть творческие способности участниц (вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, художественное чтение); «Страна» - рассказ о субъекте Российской Федерации в национальном костюме; «Модный показ» - презентация одежды, выполненной руками участницы; «Хозяюшка» - показ приготовленной выпечки (торт, пирог, пряники, печенье).

Победители конкурса были награждены почетными грамотами. Девушка, которая заняла первое место, примет участие в следующем туре Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!».

ИСТОЧНИК KP.RU