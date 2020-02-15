15 Февр. 2020 2020-02-15T15:00:16+03:00

При пожаре в многоквартирном доме в Нижневартовске никто не пострадал. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Тревожный звонок о пожаре в многоквартирном доме города Нижневартовск поступил на пульт диспетчера утром 15 февраля. На место сразу выехали 5 пожарных расчетов.

По данным МЧС по ХМАО-Югре, в 10:01 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме. Пожар на площади 8 кв.м. был ликвидирован в 10:15. Для ликвидации пожара были задействованы 20 специалистов МЧС и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

С начала года в Югре зарегистрировано более 250 пожаров, из которых 86 произошли по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 42 – печей и 62 – из-за неосторожного обращения с огнем. Пожары, произошедшие по этим причинам, унесли жизни 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU