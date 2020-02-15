2020-02-15T11:47:09+03:00
Происшествия

В Югорске с крупной партией наркотиков задержан мужчина

Он уверяет, что запрещенные вещества он купил для себя
Алена Кульмухаметова
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В Югорске с крупной партией наркотиков задержан мужчинаВ Югорске с крупной партией наркотиков задержан мужчинаФото: pixabay.com
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Наркотики 30-летний югорчанин приобрел через закладку, но был задержан полицейскими. Факт задержания злоумышленника подтвердили в полиции Югры.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли вещество общей массой 0,400 грамма, которое подозреваемый незаконно приобрел через «закладку» у неустановленного лица для личного потребления. Результаты химического исследования показали, что данное вещество является смесью наркотических средств растительного происхождения, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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