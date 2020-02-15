2020-02-15T07:05:20+03:00
Общество

Погода в Югре 15 февраля: небольшой снег и южный ветер

Средняя температура воздуха днем составит
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 15 февраля: небольшой снег и южный ветерПогода в Югре 15 февраля: небольшой снег и южный ветерФото: pixabay.com
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В субботу 15 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-10 градусов, местами -12,-17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой снегопад. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -7 градусов.

В Сургуте пасмурно, снегопад. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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