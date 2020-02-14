Погибшему воину правопорядка Нефтеюганска установили мемориальную доску
В школе № 5 Нефтеюганска состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему при исполнении воинского долга в Чечне кавалеру ордена Мужества рядовому внутренних войск МВД РФ Финк Денису Петровичу. Об этом стало известно от пресс-службы Росгвардии ХМАО.
До службы в армии Финк Денис жил и учился в Нефтеюганске. Поэтому памятную доску было решено открыть в здании его родной школы.
- Сегодняшний день войдет в историю этого учебного заведения. И каждый ученик, каждый воспитанник этой школы будет с гордостью понимать, что эта школа воспитывает героев. Он остался в бою тогда, в январе 2000 года, а сегодня мы увековечили его подвиг, и память о нем будет жить здесь, - рассказал начальник управления Росгвардии по ХМАО полковник Евгений Федоткин.
- Двадцать лет прошло с того дня, как не стало веселого парня, очень любившего жизнь. В феврале 2020 года Финк Денису исполнилось бы сорок лет, - подвели итог участники встречи.
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ИСТОЧНИК KP.RU