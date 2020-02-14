2020-02-14T15:40:46+03:00
Общество

Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме

Мероприятие проводят с 2003 года
Руслан Савинов
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Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме. Фото администрации города.Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме. Фото администрации города.
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В Когалыме с 14 по 16 февраля 2020 года пройдет благотворительный фестиваль «Снежность». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Постановки фестиваля представят на сценах ДК «Сибирь» и МЦ «Метро». Откроет «Снежность» семейная опера «Кошкин дом». Ее исполнят воспитанники челябинской детской школы вокального искусства.

Кроме того, юные зрители увидят иллюзион-шоу «Мечты, меняющие мир» московского шоу-театра Андрея Фартушного и спектакль «Куклы в чемодане» кукольного театра Николая Зыкова.

- Лучшие спектакли «Снежности» подарят яркие и незабываемые эмоции юным жителям Когалыма. Уверены, что постановки будут тепло приняты и вдохновят каждого зрителя на добрые дела, - сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования проекта его зрителями стали более 170 тысяч детей. В сезоне 2020 года фестиваль проходит под девизом «Лучшее время для чудес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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