В Урае выберут территории для благоустройства

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:34:42+03:00

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В Урае стартовал сбор предложений общественных территорий, которые необходимо благоустроить в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 14 по 20 февраля в Урае проходит этап сбора предложений общественных городских территорий, которые следует благоустроить в первую очередь в 2021 году. Урайцы могут внести свои предложения, проголосовав в опросе онлайн. Можно также прийти лично в городское учреждение и опустить предложение в специальную тумбу.

Затем будет сформирован перечень территорий для дальнейшего рейтингового голосования на основе предложений горожан. Стационарные пункты приема предложений расположены в нескольких городских учреждениях: комплекс «Олимп», «Юность Шаима», центр «Нефтяник» и еще ряд мест.

Принять участие в голосовании может любой неравнодушный житель Урая.

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ИСТОЧНИК KP.RU