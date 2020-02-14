В Урае выберут территории для благоустройства
В Урае стартовал сбор предложений общественных территорий, которые необходимо благоустроить в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
С 14 по 20 февраля в Урае проходит этап сбора предложений общественных городских территорий, которые следует благоустроить в первую очередь в 2021 году. Урайцы могут внести свои предложения, проголосовав в опросе онлайн. Можно также прийти лично в городское учреждение и опустить предложение в специальную тумбу.
Затем будет сформирован перечень территорий для дальнейшего рейтингового голосования на основе предложений горожан. Стационарные пункты приема предложений расположены в нескольких городских учреждениях: комплекс «Олимп», «Юность Шаима», центр «Нефтяник» и еще ряд мест.
Принять участие в голосовании может любой неравнодушный житель Урая.
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ИСТОЧНИК KP.RU