2020-02-14T15:34:42+03:00
Общество

В Урае выберут территории для благоустройства

Сбор предложений проходит с 14 по 20 февраля
Руслан Савинов
Поделиться:
В Урае выберут территории для благоустройства. Фото администрации Урая.В Урае выберут территории для благоустройства. Фото администрации Урая.
Изменить размер текста:

В Урае стартовал сбор предложений общественных территорий, которые необходимо благоустроить в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 14 по 20 февраля в Урае проходит этап сбора предложений общественных городских территорий, которые следует благоустроить в первую очередь в 2021 году. Урайцы могут внести свои предложения, проголосовав в опросе онлайн. Можно также прийти лично в городское учреждение и опустить предложение в специальную тумбу.

Затем будет сформирован перечень территорий для дальнейшего рейтингового голосования на основе предложений горожан. Стационарные пункты приема предложений расположены в нескольких городских учреждениях: комплекс «Олимп», «Юность Шаима», центр «Нефтяник» и еще ряд мест.

Принять участие в голосовании может любой неравнодушный житель Урая.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутский район украсит «Жемчужина ЖКХ»
Погибшему воину правопорядка Нефтеюганска установили мемориальную доску
Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Когалыме
В Урае выберут территории для благоустройства
В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад
Конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой» состоится в Нефтеюганске
Окружная больница Нефтеюганска получила новое оборудование
В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу
Муниципалитеты Югры получили часть полномочий проведения переписи населения
Работодатель задолжал четырем сотрудникам в Сургуте миллион рублей
В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар
Власти Ханты-Мансийска: «Масок хватит всем!»
Югорчане с помощью виртуальной игры посадят реальный лес
Преступники взломали терминал болгаркой в Нижневартовске
Вартовчане отпразднуют армянский праздник «Трндез»
Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничества