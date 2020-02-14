2020-02-14T15:20:53+03:00
Общество

В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад

Примерно в августе 2020 года здание примет юных воспитанников
Руслан Савинов
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В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад. Фото администрации района.В Сургутском районе с опережением сроков построили детский сад. Фото администрации района.
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Детский сад на триста мест возвели в Нижнесортымском Сургутского района. Как отметили в администрации муниципалитета, в марте 2020 года после проверки жилстройнадзора здание сдадут в эксплуатацию.

— Надеюсь, что уже в августе 2020 года двери детского сада распахнутся для маленьких воспитанников. Мы построили этот объект по инвестдоговору, его стоимость оценивается в 460 млн рублей. Детский сад на 300 мест включает в себя 15 групп, 12 из которых рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет и три группы для малышей до 3 лет. Появление этого детского сада позволяет нам полностью ликвидировать очередь в Нижнесортымском и обеспечить местами всех местных дошкольников, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Известно, что в здании детсада есть музыкальный зал, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, сенсорная комната и даже зимний сад.

По словам Андрея Трубецкого, построить объект всего за год удалось благодаря слаженной работе районной администрации и инвестора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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