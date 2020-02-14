14 Февр. 2020 2020-02-14T15:10:27+03:00

Конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой» состоится в Нефтеюганске. Фото думы ХМАО.

Мероприятие пройдет в третий раз

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В Нефтеюганске пройдет открытие окружного фестиваля-конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой». Как сообщили в пресс-службе региональной думы, мероприятие проходит уже третиц год подряд, но впервые оно состоится в статусе регионального.

В конкурсе примут участие пятнадцать команд численностью 152 человека из семи муниципалитетов региона. По традиции возраст участников начинается от границы в 50 лет.

- Артисты представят самопрезентацию в формате театральной постановки и примут участие в юмористическом музыкальном конкурсе. Фестиваль приурочен ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, - сообщили организаторы.

Отметим, что среди организаторов мероприятия значатся лепартамент культуры Югры, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района и творческое объединение «Культура» Нефтеюганска.

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ИСТОЧНИК KP.RU