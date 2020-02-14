2020-02-14T14:50:56+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу

Подозреваемый задержан полицейскими
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачуВ Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачуФото: pixabay.com
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Полиция Нефтеюганского района получила сообщение от представителя службы безопасности одного из нефтегазодобывающих предприятий. Как отметили в УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, речь шла об обнаружении несанкционированной врезки.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 56-летний житель Когалыма. Известно, что его уже ранее судили за подобные преступления.

Злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку для хищения нефти. Шланг от врезки он протянул к своему дачному участку, который недавно приобрел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения кражи из нефтепровода». Наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. В данный момент житель Когалыма под стражей.

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Врезка на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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