В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу
Полиция Нефтеюганского района получила сообщение от представителя службы безопасности одного из нефтегазодобывающих предприятий. Как отметили в УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, речь шла об обнаружении несанкционированной врезки.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 56-летний житель Когалыма. Известно, что его уже ранее судили за подобные преступления.
Злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку для хищения нефти. Шланг от врезки он протянул к своему дачному участку, который недавно приобрел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения кражи из нефтепровода». Наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. В данный момент житель Когалыма под стражей.
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Врезка на дачу.
ИСТОЧНИК KP.RU