14 Февр. 2020 2020-02-14T14:50:56+03:00

В Нефтеюганском районе мужчина пытался провести нефтепровод на дачу Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Полиция Нефтеюганского района получила сообщение от представителя службы безопасности одного из нефтегазодобывающих предприятий. Как отметили в УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, речь шла об обнаружении несанкционированной врезки.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 56-летний житель Когалыма. Известно, что его уже ранее судили за подобные преступления.

Злоумышленник с помощью ничего не подозревающих наемных рабочих смонтировал несанкционированную врезку для хищения нефти. Шланг от врезки он протянул к своему дачному участку, который недавно приобрел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка совершения кражи из нефтепровода». Наказанием может стать лишение свободы на срок до шести лет. В данный момент житель Когалыма под стражей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/760854" frameborder="0"></iframe> Врезка на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU