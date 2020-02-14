Муниципалитеты Югры получили часть полномочий проведения переписи населения

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:31:15+03:00

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Власти Югры приняли решение наделить муниципалитеты отдельными полномочиями по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующий документ разработан в соответствии с федеральным законом «О всероссийской переписи населения».

- Документ включает в себя перечень передаваемых органам местного самоуправления автономного округа полномочий РФ по подготовке и проведению переписи населения 2020 года, финансовое обеспечение передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета, методику расчета объема субвенций, а также порядок осуществления органами государственной власти округа контроля за осуществлением переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, - отметил замгубернатора Югры Николай Милькис.

Таким образом, органы местного самоуправления получат сразу несколько полномочий в ходе переписи.

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ИСТОЧНИК KP.RU