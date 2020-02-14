Власти Ханты-Мансийска: «Масок хватит всем!»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:22:00+03:00

Цена держится в диапазоне от 5 до 15 рублей

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По словам властей Ханты-Мансийска, в аптеках города достаточно медицинских масок, чтобы обеспечить ими горожан. Как отметили в администрации города, роста цен на маски, как и на противовирусные препараты, не наблюдается.

Состоялось заседание чиновников и представителей всех аптечных сетей города. На нем было принято решение проводить ежедневный мониторинг аптек на наличие средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов и уровня цен на них.

- Такие рейды уже осуществляют специалисты городского отдела по здравоохранению управления потребительского рынка и защиты прав потребителей с привлечением общественных экспертов. Результаты заслушиваются на аппаратном совещании при главе города, - сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

По состоянию на данный момент цена на них варьируется в диапазоне от 5 до 15 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU