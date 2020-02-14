Преступники взломали терминал болгаркой в Нижневартовске

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:22:12+03:00

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В дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от сотрудников магазина о том, что двое молодых людей при помощи болгарки взломали многофункциональный терминал. Как уточнили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили и задержали двоих 20-летних подозреваемых. Задержанные рассказали, что ранее играли в этом терминале и проигрывали большие суммы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь этого молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Другому пока что назначили подписку о невыезде.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/760811" frameborder="0"></iframe> Полицейские Нижневартовска задержали граждан, совершивших ограбление в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU