Вартовчане отпразднуют армянский праздник «Трндез»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:58:59+03:00

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В центре национальных культур Нижневартовска состоится армянский национально-этнический праздник «Трндез». По данным администрации города, мероприятие пройдет 16 февраля в 16:00.

«Трндез» в переводе означает: сноп сена перед вашим домом. Гуляния проводили в честь богини любви и красоты Астхик из армянской мифологии.

- Мероприятие проводится совместно с нижневартовской национальной общественной организацией армянской культуры «Арарат». Зрители познакомятся с древними армянскими обрядами, связанными с этим праздником, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Известно, что главные герои театрализованного действа - молодожены и пары, которые собираются пожениться в 2020 году. Они совершат обряд у священного огня. Вместе с участниками мероприятия гости примут участие в конкурсах. Завершением праздника станет хоровод. Вход на мероприятие свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU