2020-02-14T11:54:04+03:00
Происшествия

Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничества

19 дистанционных краж случилось в Югре
Руслан Савинов
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Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничестваВместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничестваФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 13 февраля, произошло 19 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в региональном УМВД, югорчане лишились миллиона рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания, купить - продать товар в интернете или просили одолжить деньги.

Так, 35-летняя вартовчанка пыталась купить стиральную машину. Подходящий товар она нашла в группе «Отдам даром» в социальной сети «ВКонтакте». В переписке с продавцом югорчанка обсудила условия сделки и перевела семь тысяч рублей. Затем продавец перестал выходить на связь.

Более деликатный случай произошел в столице ХМАО. Там 38-летний местный житель лишился восьми тысяч рублей. Он пытался получить услуги интимного характера.

Полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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