В Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублей
Ко дню 75-летия Великой Победы ветераны Сургута получат единовременные выплаты размером по 150 тысяч рублей. Об этом стало известно от пресс-службы городской думы.
Решение о выплатах парламентарии приняли накануне, 13 февраля. Из бюджета Сургута выделят по 75 тысяч рублей, вторая часть суммы в 75 тысяч выплачивается по поручению президента России.
- Достойный подарок, который, можно сказать, «в складчину» организовали федеральные и городские власти, – поделились в думе Сургута.
В данный момент в городе проживает 21 ветеран. Всего из сургутского бюджета на выплату к юбилею Победы выделят миллион 575 тысяч рублей.
Кроме того, выплаты получат блокадники, узники концлагерей, труженики тыла и другие социальные категории. От города к празднику им вручат по десять тысяч рублей материальной поддержки.
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ИСТОЧНИК KP.RU