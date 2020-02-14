14 Февр. 2020 2020-02-14T11:42:07+03:00

В Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Решение было принято на заседании городской думы

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Ко дню 75-летия Великой Победы ветераны Сургута получат единовременные выплаты размером по 150 тысяч рублей. Об этом стало известно от пресс-службы городской думы.

Решение о выплатах парламентарии приняли накануне, 13 февраля. Из бюджета Сургута выделят по 75 тысяч рублей, вторая часть суммы в 75 тысяч выплачивается по поручению президента России.

- Достойный подарок, который, можно сказать, «в складчину» организовали федеральные и городские власти, – поделились в думе Сургута.

В данный момент в городе проживает 21 ветеран. Всего из сургутского бюджета на выплату к юбилею Победы выделят миллион 575 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты получат блокадники, узники концлагерей, труженики тыла и другие социальные категории. От города к празднику им вручат по десять тысяч рублей материальной поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU