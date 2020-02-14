2020-02-14T11:42:07+03:00
Общество

В Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублей

Решение было принято на заседании городской думы
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублейВ Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ко дню 75-летия Великой Победы ветераны Сургута получат единовременные выплаты размером по 150 тысяч рублей. Об этом стало известно от пресс-службы городской думы.

Решение о выплатах парламентарии приняли накануне, 13 февраля. Из бюджета Сургута выделят по 75 тысяч рублей, вторая часть суммы в 75 тысяч выплачивается по поручению президента России.

- Достойный подарок, который, можно сказать, «в складчину» организовали федеральные и городские власти, – поделились в думе Сургута.

В данный момент в городе проживает 21 ветеран. Всего из сургутского бюджета на выплату к юбилею Победы выделят миллион 575 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты получат блокадники, узники концлагерей, труженики тыла и другие социальные категории. От города к празднику им вручат по десять тысяч рублей материальной поддержки.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В строящемся здании Нижневартовска произошел крупный пожар
Власти Ханты-Мансийска: «Масок хватит всем!»
Югорчане с помощью виртуальной игры посадят реальный лес
Преступники взломали терминал болгаркой в Нижневартовске
Вартовчане отпразднуют армянский праздник «Трндез»
Вместо интима хантымансиец стал жертвой мошенничества
В Сургуте к годовщине Победы ветераны получат по 150 тысяч рублей
Александр Бастрыкин наградил югорского школьника
Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре
Хантымансийца задержали с восемью граммами запрещенных веществ
Стартовал отборочный этап четырех конкурсов «Духа огня»
Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»
В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный»
Два похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных дела
Губернатор ХМАО внесла предложения по изменению оплаты за ТКО
В ХМАО нашли один из самых дорогих вариантов отдыха в санатории
На пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочку
Комплекс по металлообработке в Сургутском районе достроят к 2022 году
Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту
Уроженец Вологодской области совершил два убийства в ХМАО и ЯНАО
Погода в Югре 14 февраля: незначительное похолодание
В Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией
Школы Советского района закроют на карантин
В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
Из Сургута выдворили 13 мигрантов
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского