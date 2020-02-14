Александр Бастрыкин наградил югорского школьника

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:27:57+03:00

Пятиклассник спас из пожара себя и младшего брата

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отметил героический поступок школьника из Югры. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Пятиклассник из Ханты-Мансийского автономного округа Владимир Холодняк был отмечен Александром Бастрыкиным как достойный пример мужества и храбрости, заслуживающий награды – медали «Доблесть и отвага». Мальчик сумел спасти младшего брата из пожара: они оба уцелели.

Напомним, что 1 января 2020 года в поселке Верхнеказымский Белоярского района в одной из квартир первого этажа двухэтажного дома произошло возгорание. Дети находились в квартире на втором этаже, но огонь отрезал им выход. Несмотря на свой малый возраст, Володя быстро среагировал в экстремальной обстановке, он вспомнил уроки безопасности, которые ему преподавали в школе. Через открытое окно он в первую очередь спас трехлетнего брата, а затем выбрался сам.

- Поступок мальчика вызывает искреннее уважение. Это настоящий пример смелости, неравнодушия, любви к близкому человеку, искренности и самоотдачи, - отметил Александр Бастрыкин.

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Мальчику помогли школьные знания (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU