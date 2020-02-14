Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре
Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница возобновила работу школ для пациентов и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
В данный момент в медучреждении функционирует школа психологической адаптации для лиц с психическими расстройствами и их родственников в рамках диспансерного отделения. Также в рамках стационарного отделения работает школа психологической реабилитации для пациентов и родственников в условиях стационара.
- Основными целями работы школ является систематизированное обучение родственников основам психиатрии для развития партнерских отношений с пациентом и профессионалами службы психического здоровья, улучшения атмосферы в семье, повышение способности родственников решать проблемы, - заявили югорские медики.
В рамках адаптации участники школы повышают уровень знаний о психических заболеваниях и методах их лечения. Этот процесс помогает межличностному и социальному функционирования пациентов: они получают навыки регуляции своих эмоций, мышления и поведения, а также поддерживают мыслительные навыки и навыки самообслуживания у пожилых.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU