Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:53:54+03:00

Помощь получают как пациенты, так и их родственники

Изменить размер текста: A A

Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница возобновила работу школ для пациентов и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В данный момент в медучреждении функционирует школа психологической адаптации для лиц с психическими расстройствами и их родственников в рамках диспансерного отделения. Также в рамках стационарного отделения работает школа психологической реабилитации для пациентов и родственников в условиях стационара.

- Основными целями работы школ является систематизированное обучение родственников основам психиатрии для развития партнерских отношений с пациентом и профессионалами службы психического здоровья, улучшения атмосферы в семье, повышение способности родственников решать проблемы, - заявили югорские медики.

В рамках адаптации участники школы повышают уровень знаний о психических заболеваниях и методах их лечения. Этот процесс помогает межличностному и социальному функционирования пациентов: они получают навыки регуляции своих эмоций, мышления и поведения, а также поддерживают мыслительные навыки и навыки самообслуживания у пожилых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU