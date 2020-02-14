2020-02-14T10:53:54+03:00
Здоровье

Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре

Помощь получают как пациенты, так и их родственники
Руслан Савинов
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Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре. Фото депздрава ХМАО.Школы психологической адаптации и реабилитации вновь заработали в Югре. Фото депздрава ХМАО.
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Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница возобновила работу школ для пациентов и их родственников. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В данный момент в медучреждении функционирует школа психологической адаптации для лиц с психическими расстройствами и их родственников в рамках диспансерного отделения. Также в рамках стационарного отделения работает школа психологической реабилитации для пациентов и родственников в условиях стационара.

- Основными целями работы школ является систематизированное обучение родственников основам психиатрии для развития партнерских отношений с пациентом и профессионалами службы психического здоровья, улучшения атмосферы в семье, повышение способности родственников решать проблемы, - заявили югорские медики.

В рамках адаптации участники школы повышают уровень знаний о психических заболеваниях и методах их лечения. Этот процесс помогает межличностному и социальному функционирования пациентов: они получают навыки регуляции своих эмоций, мышления и поведения, а также поддерживают мыслительные навыки и навыки самообслуживания у пожилых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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