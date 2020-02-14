Хантымансийца задержали с восемью граммами запрещенных веществ

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:15:09+03:00

Мужчине грозит три года колонии

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Сотрудники ГИБДД Нефтеюганска остановили автомобиль, за рулем которого был 25-летний хантымансиец. Как сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, в ходе досмотра одного из пассажиров, 34-летнего жителя окружной столицы, стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с подозрительным веществом.

В лаборатории химическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством растительного происхождения массой около восьми граммов. Мужчина пояснил, что вещество покупал для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств». Статья предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU