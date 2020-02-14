Стартовал отборочный этап четырех конкурсов «Духа огня»

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:03:13+03:00

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Завершился прием заявок на участие в четырех конкурсов в рамках рамках XVIII фестиваля «Дух огня». Об этом сообщили организаторы конкурса.

Всего число номинантов вошли 35 микрофильмов, более 30 работ на фотоконкурс, а также около 120 рисунков и 50 комиксов. Члены жюри конкурса определят из них лучшие минидебюты.

В данный момент отборочная комиссия будет отсматривает работы и определяет номинантов для участия в следующем этапе. Затем жюри и зрители приступят к голосованию на официальном сайте.

Интернет-голосование продлится с 17 по 20 февраля включительно. Отметим, что победителю международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» по решению экспертного жюри вручается сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» большого фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.

Награждение победителей конкурсов микрофильмов и фотографий пройдет на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» 6 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU