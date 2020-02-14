В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный»
В Ханты-Мансийске проинспектировали ход активного освоения новых районов. По данным администрации города, один из таких районов - микрорайон «Восточный».
«Восточный» имеет площадь триста гектаров. В нем планируют массовое строительство индивидуального жилья. На данный момент под строительство жилых домов в нем выделено 684 участка: 377 из них получили многодетные семьи.
Отметим, что в новом микрорайоне проживает уже восемь семей. На 93 участках полных ходом идет строительство, 17 жилых домов возведены полностью.
- Территория нового микрорайона обеспечена коммуникациями: построены сети центрального электро - и водоснабжения, дороги отсыпаны щебнем на 85 процентов, проведено уличное освещение, установлено несколько контейнеров для ТКО и остановочный комплекс. Всем домам присвоена постоянная адресация, - сообщил куратора микрорайона Андрей Варлаков.
К июню 2020 года планируется движение общественного транспорта в микрорайон: маршрутка и школьный автобус.
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ИСТОЧНИК KP.RU