2020-02-14T09:51:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный»

В новом районе проживает уже восемь семей
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный». Фото администрации города.В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный». Фото администрации города.
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В Ханты-Мансийске проинспектировали ход активного освоения новых районов. По данным администрации города, один из таких районов - микрорайон «Восточный».

«Восточный» имеет площадь триста гектаров. В нем планируют массовое строительство индивидуального жилья. На данный момент под строительство жилых домов в нем выделено 684 участка: 377 из них получили многодетные семьи.

Отметим, что в новом микрорайоне проживает уже восемь семей. На 93 участках полных ходом идет строительство, 17 жилых домов возведены полностью.

- Территория нового микрорайона обеспечена коммуникациями: построены сети центрального электро - и водоснабжения, дороги отсыпаны щебнем на 85 процентов, проведено уличное освещение, установлено несколько контейнеров для ТКО и остановочный комплекс. Всем домам присвоена постоянная адресация, - сообщил куратора микрорайона Андрей Варлаков.

К июню 2020 года планируется движение общественного транспорта в микрорайон: маршрутка и школьный автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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