Два похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных дела
В ХМАО за минувшие сутки, 13 февраля, произошло 70 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 52: один разбой, восемь мошенничеств, факт незаконного оборота оружия, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и одиннадцать краж.
Так, в Радужном 23-летний подозреваемый в раздевалке одного из магазинов первого микрорайона похитил сотовый телефон у женщины. Сумма ущерба – шесть тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.
Тем временем в Нижневартовске 35-летняя подозреваемая ночью в квартире дома на улице Интернациональной в ходе пьянки похитила сотовый телефон. Сумма ущерба составила четырнадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница под подпиской о невыезде.
Кроме того, житель поселка Игрим Березовского района осуществил фиктивную постановку на миграционный учет одного мигранта по месту своего проживания. Возбуждено уголовное дело
Также сообщается, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления и выявлено 3533 правонарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU