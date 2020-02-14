2020-02-14T09:22:33+03:00
Происшествия

Два похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных дела

Всего в ХМАО произошло одиннадцать краж 13 февраля
Руслан Савинов
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Два похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных делаДва похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных делаФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 13 февраля, произошло 70 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 52: один разбой, восемь мошенничеств, факт незаконного оборота оружия, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и одиннадцать краж.

Так, в Радужном 23-летний подозреваемый в раздевалке одного из магазинов первого микрорайона похитил сотовый телефон у женщины. Сумма ущерба – шесть тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Нижневартовске 35-летняя подозреваемая ночью в квартире дома на улице Интернациональной в ходе пьянки похитила сотовый телефон. Сумма ущерба составила четырнадцать тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница под подпиской о невыезде.

Кроме того, житель поселка Игрим Березовского района осуществил фиктивную постановку на миграционный учет одного мигранта по месту своего проживания. Возбуждено уголовное дело

Также сообщается, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления и выявлено 3533 правонарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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