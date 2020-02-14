2020-02-14T09:09:34+03:00
Общество

Губернатор ХМАО внесла предложения по изменению оплаты за ТКО

Случай женщины из Югорска привлек внимание Натальи Комаровой
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО внесла предложения по изменению оплаты за ТКО. Фото правительства Югры.Губернатор ХМАО внесла предложения по изменению оплаты за ТКО. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным в Москве. Об итогах встречи сообщила пресс-служба регионального правительства.

Стороны обсудили реализацию в ХМАО национального проекта «Экология» в 2019 году. Губернатор региона предложила внести на обсуждение в правительство России вопрос начисления платы за обращение с ТКО.

В качестве примера Наталья Комарова привела типичный случай, произошедший в Югорске. Там женщина платила дважды: по месту фактического проживания и за собственную квартиру, в которой не проживала.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа внесла предложение, чтобы граждане могли платить лишь за фактически полученную услугу. Министр природных ресурсов России полностью поддержал обоснованность данного предложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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