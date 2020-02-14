2020-02-14T08:51:14+03:00
Общество

В ХМАО нашли один из самых дорогих вариантов отдыха в санатории

В первой тройке также Адыгея и Якутия
Руслан Савинов
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В ХМАО нашли один из самых дорогих вариантов отдыха в санаторииВ ХМАО нашли один из самых дорогих вариантов отдыха в санаторииФото: pixabay.com
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Эксперты составили рейтинг регионов России с самым бюджетным и самым дорогим оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной 2020 года. Рейтинг составлен туристическим порталом «ТурСтат». Список представлен по результатам анализа стоимости путевок в санатории для отдыха именно зимой и весной.

Самым дорогим отдыхом в санатории могут похвастаться: Адыгея - 3470 рублей в день, Ханты-Мансийский автономный округ - 3400 рублей и Якутия - 3285 рублей.

В свою очередь в первой десятке бюджетных регионов России отдых в санатории обойдется от 1000 до 1300 рублей в день за проживание, питание и лечение. В топ-10 вошли: Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область и Свердловская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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