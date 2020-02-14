2020-02-14T08:27:49+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочку

К счастью, жизни ребенка уже ничего не угрожает
Руслан Савинов
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На пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочкуНа пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочкуФото: pixabay.com
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На территории ХМАО за минувшие сутки, 13 февраля шесть человек получили ранения в пяти дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 13 февраля в 13:00 в Сургуте на проспекте Пролетарский 63-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо» совершил наезд на ребенка – пешехода.

Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летняя девочка получила телесные повреждения.

Также сообщается, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечено к ответственности.

Автоинспекторы призывают проявлять особую осторожность при проезде пешеходных переходов и при движении в дворах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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