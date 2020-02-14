14 Февр. 2020 2020-02-14T08:27:49+03:00

На пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочку Фото: pixabay.com

К счастью, жизни ребенка уже ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

На территории ХМАО за минувшие сутки, 13 февраля шесть человек получили ранения в пяти дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 13 февраля в 13:00 в Сургуте на проспекте Пролетарский 63-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо» совершил наезд на ребенка – пешехода.

Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 11-летняя девочка получила телесные повреждения.

Также сообщается, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 16 водителей привлечено к ответственности.

Автоинспекторы призывают проявлять особую осторожность при проезде пешеходных переходов и при движении в дворах.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU