14 Февр. 2020 2020-02-14T07:36:13+03:00

Комплекс по металлообработке в Сургутском районе достроят к 2022 году. Фото администрации района. Фото: Александр Дьяков, Типичный Воронеж.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой обсудил вопросы реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса по металлообработке. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Известно, что на данный момент проведены инженерные изыскания, осуществлен инжиниринг и ведутся работы по проектированию комплекса.

- Строительство комплекса позволит создать до полутысячи рабочих мест в районе, а локализация производства позволит привлечь в экономику региона порядка 13 млрд рублей. Кроме того, объем налоговых отчислений за период реализации проекта с 2019 по 2023 годы в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ составит 240 млн рублей, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Комплекс запланировали ввести в эксплуатацию в 2022 году. Мощность предприятия составит 300 тысяч тонн продукции в год. Это предприятие наполнит нефтегазовый рынок высокотехнологичной продукцией высшего качества. Преимуществом комплекса является его расположение: в непосредственной близости к центрам добычи компаний нефтегазового рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU