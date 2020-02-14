Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту
Центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска наполнят звуки зажигательных латиноамериканских танцев, вальсов, фокстротов и квикстепов 15 и 16 февраля. В эти дни, по данным «ЮграМегаСпорт», пройдет открытый чемпионат ХМАО по танцевальному спорту.
В соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов. Югру на турнире будут представлять спортсмены из Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Мегиона, Нижневартовска, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска. За медали с ними поборются также танцоры Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ЯНАО.
Юниоры, молодежь и взрослые танцоры будут соревноваться в двух программах. Европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, медленный фокстрот. Латиноамериканская: самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв.
От уровня мастерства и возраста зависит и внешний вид спортсменов. Младшие участницы танцуют в универсальных, так называемых рейтинговых платьях, те, кто постарше, блистают на паркете в прямом и переносном смыслах.
- Блестящие стразы, замысловатые фасоны, перья и органза — в ход идет все, ведь спортивно-бальный костюм — это визитная карточка танцоров, - поделились организаторы.
Оба соревновательных дня будут начинаться ровно в 10:00 и длиться до самого вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU