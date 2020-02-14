2020-02-14T07:06:22+03:00
Общество

Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту

Европейская и латиноамериканская программы испытают спортсменов
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту. Фото «ЮграМегаСпорт».Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска наполнят звуки зажигательных латиноамериканских танцев, вальсов, фокстротов и квикстепов 15 и 16 февраля. В эти дни, по данным «ЮграМегаСпорт», пройдет открытый чемпионат ХМАО по танцевальному спорту.

В соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов. Югру на турнире будут представлять спортсмены из Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Мегиона, Нижневартовска, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска. За медали с ними поборются также танцоры Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ЯНАО.

Юниоры, молодежь и взрослые танцоры будут соревноваться в двух программах. Европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, медленный фокстрот. Латиноамериканская: самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв.

От уровня мастерства и возраста зависит и внешний вид спортсменов. Младшие участницы танцуют в универсальных, так называемых рейтинговых платьях, те, кто постарше, блистают на паркете в прямом и переносном смыслах.

- Блестящие стразы, замысловатые фасоны, перья и органза — в ход идет все, ведь спортивно-бальный костюм — это визитная карточка танцоров, - поделились организаторы.

Оба соревновательных дня будут начинаться ровно в 10:00 и длиться до самого вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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