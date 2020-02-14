2020-02-14T08:23:24+03:00
Происшествия

Уроженец Вологодской области совершил два убийства в ХМАО и ЯНАО

Уголовные дела направлены в суд
Руслан Савинов
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Уроженец Вологодской области совершил два убийства в ХМАО и ЯНАОУроженец Вологодской области совершил два убийства в ХМАО и ЯНАОФото: pixabay.com
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Завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Следствием установлено, что 31 января 2019 года в лесу в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 36-летний уроженец Вологодской области праздновал свой день рождения. Затем последовала ссора со знакомым, в ходе которой мужчина нанес ему удар ножом. От полученных повреждений тот скончался.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, преступник топором разрубил тело убитого и перевез останки трупа в дом. Там он сжег их в печи.

Кроме того, преступник ночью 23 февраля 2019 года в доме на участке № 3 по улице Набережная в селе Ванзеват сельского поселения Полноват Белоярского района ХМАО поссорился с хозяином дома. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений. Затем последовал смертельный выстрел из гладкоствольного ружья в живот.

Следствие собрало достаточно доказательств. Мужчину обвиняют по двум статьям: «Убийство двух лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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