2020-02-13T20:42:57+03:00
Общество

В Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией

Житель поселка Барсово пытался передать заключенным телефоны
Алена Кульмухаметова
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В Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-ЮгреВ Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре
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К двум штрафам общей суммой в 45 тысяч рублей привлечен житель Сургутского района за нарушение воздушного пространства колонии города Сургут.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО-Югры, еще в августе прошлого года сотрудники колонии электромагнитным ружьем сбили над зоной квадракоптер. К беспилотнику скотчем были прикреплены мобильные телефоны и симкарты.

В это же время спецназ ведомства рядом с колонией задержал владельца летательного аппарата. Им оказался 40-летний местный житель, который пытался управлять беспилотником с пульта управления.

За попытку передать запрещенные предметы заключенным и нарушение воздушного пространства колонии мужчину оштрафовал госавианадзор УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией
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