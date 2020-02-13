2020-02-13T15:33:59+03:00
Происшествия

Из Сургута выдворили 13 мигрантов

На рассмотрении находятся еще десятки дел
Руслан Савинов
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Из Сургута выдворили 13 незаконных мигрантовИз Сургута выдворили 13 незаконных мигрантовФото: pixabay.com
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В Сургуте 13 иностранным гражданам назначили наказание в виде штрафа и выдворения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Полицейские Сургута на текущей неделе провели более полутысячи проверок. В итоге а нарушение миграционного законодательства было составлено около 125 протоколов.

Для рассмотрения вопроса о выдворении за пределы России в суд направлено более 20 материалов: 13 мигрантов уже получили штраф и покинули пределы РФ.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские задержали девять сургутян, которые организовали фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту жительства.

По всем фактам стражи порядка возбудили уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Наказанием может стать лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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