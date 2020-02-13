Из Сургута выдворили 13 мигрантов

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:33:59+03:00

На рассмотрении находятся еще десятки дел

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В Сургуте 13 иностранным гражданам назначили наказание в виде штрафа и выдворения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Полицейские Сургута на текущей неделе провели более полутысячи проверок. В итоге а нарушение миграционного законодательства было составлено около 125 протоколов.

Для рассмотрения вопроса о выдворении за пределы России в суд направлено более 20 материалов: 13 мигрантов уже получили штраф и покинули пределы РФ.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские задержали девять сургутян, которые организовали фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту жительства.

По всем фактам стражи порядка возбудили уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Наказанием может стать лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU